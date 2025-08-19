ИИ поможет обработать данные с биоспутника «Бион-М»

За месяц полёта 25 камер на борту спутника снимут около 12 терабайт видеоматериалов. По словам Александра Андреева-Андриевского, заведующего лабораторией фенотипирования животных ИМБП РАН, ручной анализ такого объёма данных потребует несколько лет работы.

Учёные рассчитывают, что специально обученный ИИ сможет автоматизировать процесс. Это позволит быстрее обрабатывать информацию и освободит время исследователей для решения других задач.

Первые недели после возвращения спутника будут посвящены сбору и первичному анализу данных. Учёным предстоит изучить разнообразную информацию — от отдельных показателей до целых массивов данных. Полный анализ результатов планируется завершить в течение года.