Опубликовано 19 августа 2025, 23:501 мин.
ИИ поможет обработать данные с биоспутника «Бион-М»Учёные планируют автоматизировать анализ видеозаписей
Специалисты Института медико-биологических проблем РАН рассматривают возможность использования искусственного интеллекта (ИИ) для обработки данных с биоспутника «Бион-М» № 2. Аппарат планируют запустить 20 августа, а его возвращение ожидается 19 сентября.
За месяц полёта 25 камер на борту спутника снимут около 12 терабайт видеоматериалов. По словам Александра Андреева-Андриевского, заведующего лабораторией фенотипирования животных ИМБП РАН, ручной анализ такого объёма данных потребует несколько лет работы.
Учёные рассчитывают, что специально обученный ИИ сможет автоматизировать процесс. Это позволит быстрее обрабатывать информацию и освободит время исследователей для решения других задач.
Первые недели после возвращения спутника будут посвящены сбору и первичному анализу данных. Учёным предстоит изучить разнообразную информацию — от отдельных показателей до целых массивов данных. Полный анализ результатов планируется завершить в течение года.