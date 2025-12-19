ИИ повысит ценность труда человека, заявил Запашный

Опубликовано 19 декабря 2025, 17:151 мин.
ИИ повысит ценность труда человека, заявил ЗапашныйДиректор цирка считает, что прямой контакт со зрителем станет важнее
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный считает, что распространение искусственного интеллекта (ИИ) в будущем сделает человеческий труд более ценным. По его мнению, это особенно коснется видов искусства, предполагающих живой контакт со зрителем, таких как цирк и театр.
В рамках пресс-конференции в преддверии петербургских гастролей цирка с новогодним шоу «Сказка о Золотой рыбке» Запашный заявил, что зрители будут активнее искать впечатления, созданные человеком без компьютерных эффектов. Он привел в пример реалистичные видеоролики, где с помощью ИИ персонаж появляется в кадрах старых фильмов, отметив, что такие технологии стали привычной данностью.
При этом он не отрицает растущую роль ИИ в вспомогательных сферах. По его словам, технологии будут все больше применяться для работы со светом, звуком, видеоэкранами и в дизайне. Однако все, что касается непосредственного общения с аудиторией останется прерогативой живых артистов, поскольку в выступлениях роботов «нет и никогда не будет души».