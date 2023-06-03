ИИ предрекли контроль над космическими аппаратами

Через десять лет технологии искусственного интеллекта будут отвечать за жизнеобеспечение экипажей и безопасность космических аппаратов, а также управлять роботами, обслуживающими их, считает специалист по работе с большими данными Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Цифровое материаловедение» МГТУ им. Н. Э. Баумана Григорий Соколов.

Обеспечить контроль за этими системами ИИ позволит способность анализировать данные десятки тысяч датчиков и находит скрытые, не очевидные для человека, взаимосвязи. За счет предиктивного анализа использующие искусственный интеллект системы смогут предсказывать состояние систем космического аппарата на часы и дни вперед.

ИИ способен прогнозировать и предупреждать о различных аварийных ситуациях и вероятности выхода из строя оборудования. Риск ошибок персонала вследствие усталости или болезни сводится таким образом к минимуму. Системы на основе ИИ уже активно применяются основными космическими державами, подчеркивает Соколов.