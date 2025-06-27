ИИ-система «Цифровой бригадир» выявила 1,7 тысяч недочётов на стройках Подмосковья

Платформа «Цифровой бригадир» внедрена в рамках национального проекта «Экономика данных» для контроля за бюджетным строительством в Подмосковье. Система позволила сдать в эксплуатацию 150 объектов без срыва сроков.

В основе сервиса лежит нейросеть, которая автоматически формирует задачи на проверку при фиксировании проблемных моментов. К тому же «Цифровой бригадир» помогает специалистам отслеживать ход работ на важных объектах, в том числе социальных.

Благодаря ИИ-системе отказы в выдаче разрешений на строительство снизились с 70% до 30%, сроки выхода на стройку — с 11 до 8 месяцев. В ближайшей перспективе разработчики системы обучат ИИ анализировать тексты и чертежи проектной документации.

«Мы стараемся уделять особое внимание развитию сервисов и услуг, которые упрощают жизнь людей и бизнеса. В частности, искусственный интеллект помогает нам следить за ходом работ на важных, в том числе социальных объектах. Один из примеров – многопрофильная больница в Балашихе. Новая система “Цифровой бригадир” способна определить достаточно ли рабочих и техники на стройке, контролировать присутствие на объекте нужных специалистов и даже понять надеты ли на них каски. С её помощью уже устранено свыше 1,7 тысячи недочётов. Сейчас ведётся ИИ-мониторинг более 300 строительных объектов», — приводит пресс-служба слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва.