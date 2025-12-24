ИИ сократил задержки авиарейсов в Московском регионе

Работа велась в рамках проекта «Тактик». Специалисты разрабатывали технологию для автоматического поиска оптимальных временных слотов для вылетов. Система учитывает пропускную способность аэропортов и загруженность воздушного пространства.

Во время контрольных испытаний алгоритм, основанный на ИИ, сравнивался с классической системой слотирования типа CASA. Новое решение показало значительное повышение эффективности.

По мнению экспертов фонда, этот эксперимент открывает путь для внедрения искусственного интеллекта в единую систему управления воздушным движением.