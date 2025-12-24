ИИ сократил задержки авиарейсов в Московском регионе

Опубликовано 24 декабря 2025, 15:101 мин.
ИИ сократил задержки авиарейсов в Московском регионеФонд перспективных исследований успешно провел эксперимент
Эксперимент по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в управлении воздушным движением завершился успешно. Фонд перспективных исследований сообщил, что в Московском районе полетной информации показатель задержек снизился в 1,66 раза.
Работа велась в рамках проекта «Тактик». Специалисты разрабатывали технологию для автоматического поиска оптимальных временных слотов для вылетов. Система учитывает пропускную способность аэропортов и загруженность воздушного пространства.
Во время контрольных испытаний алгоритм, основанный на ИИ, сравнивался с классической системой слотирования типа CASA. Новое решение показало значительное повышение эффективности.
По мнению экспертов фонда, этот эксперимент открывает путь для внедрения искусственного интеллекта в единую систему управления воздушным движением.