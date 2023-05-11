ИИ стал соавтором российской книги

В России вышла книга, написанная с помощью разработанной компанией OpenAI языковой модели GPT-4, сообщает пресс-служба сервиса «ЛитРес».

Книга «Скайнет в эпоху кибербанка. Теория сверхразума и вызовы перед человечеством в XXI веке» — гибрид образовательной литературы и научной фантастики. Она рассказывает об изменениях общества в ходе технологического прорыва.

Нейросеть самостоятельно генерировала диалоги и монологи, а также добавляла детали и идеи для развития научно-фантастической сюжетной линии, где GPT-4 пытается представить будущее.

Другая сюжетная линия, философско-образовательная, отмечается в аннотации книги, будет посвящена сложностям адаптации к быстрым темпам технологических изменений, потенциальным последствиям внедрения ИИ.