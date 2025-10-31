ИИ станет обязательным для большинства промышленных предприятий России

О перспективах внедрения ИИ рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на Веронском евразийском экономическом форуме. Он отметил, что ведущие компании уже активно развивают искусственный интеллект в сферах промышленности, энергетики и логистики.

Одним из ключевых направлений обеспечения технологической независимости Шохин назвал создание собственных инженерных центров и расширение сотрудничества с научными институтами и университетами. Эти меры помогают ускорить внедрение отечественных технологий и снизить зависимость от зарубежных решений.

По словам Шохина, объем российского IT-рынка в прошлом году превысил 3 трлн рублей.