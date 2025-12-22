Опубликовано 22 декабря 2025, 20:481 мин.
ИИ ускорил поиск нелегальных заготовок древесины в России на 63%Технологию протестировали в пяти регионах страны
Применение искусственного интеллекта (ИИ) для анализа космических снимков значительно повысило скорость обнаружения лесных нарушений. По словам заместителя руководителя Рослесхоза Анастасии Винокуровой, эксперимент в нескольких регионах показал рост оперативности на 63%.
Технологию, разработанную Рослесинфоргом совместно с Роскосмосом, тестировали в Амурской, Архангельской, Иркутской областях, Забайкалье и Бурятии. Нейросеть автоматизирует процесс изучения снимков, что раньше требовало много времени от специалистов.
Винокурова отметила, что у технологии были выявлены недостатки. Система пока не может верифицировать мелкие рубки, а погрешность в определении площадей нарушений достигает 20%. Тем не менее, в ближайшие годы эту технологию планируют внедрить для борьбы с незаконной заготовкой древесины.