ИИ ускорил поиск нелегальных заготовок древесины в России на 63%

Технологию, разработанную Рослесинфоргом совместно с Роскосмосом, тестировали в Амурской, Архангельской, Иркутской областях, Забайкалье и Бурятии. Нейросеть автоматизирует процесс изучения снимков, что раньше требовало много времени от специалистов.

Винокурова отметила, что у технологии были выявлены недостатки. Система пока не может верифицировать мелкие рубки, а погрешность в определении площадей нарушений достигает 20%. Тем не менее, в ближайшие годы эту технологию планируют внедрить для борьбы с незаконной заготовкой древесины.