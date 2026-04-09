В России
Опубликовано 09 апреля 2026, 18:00
1 мин.

ИИ в московском метро научили распознавать на треть больше опасных предметов

Базу данных расширили с 5,5 до 8,5 млн образцов
Компания «Диагностика-М» обновила нейросеть в своих интроскопах, которые используются для досмотра багажа в метро, Мосгордуме и на других объектах. Разработчик увеличил количество распознаваемых запрещённых предметов на треть — с 5,5 до 8,5 млн, а точность обнаружения была значительно повышена. В 2025 году было выпущено 334 таких ИИ-устройства.
© Ferra.ru

Интроскопы серии ТС-СКАН с ИИ собственной разработки устанавливают на транспорте, в судах, больницах и даже в храмах. Нейросеть находит опасные предметы целиком или по фрагментам, в разных ракурсах, и анализирует внутреннюю структуру.

Ранее в московском метро сообщили, что по требованию Минтранса возможен досмотр телефонов и ноутбуков пассажиров. Обновлённый ИИ может помочь и в этой задаче, хотя технику проверяют в основном включением и проверкой работоспособности.

«В новой версии нейросети интроскопов база данных увеличена на треть — с 5,5 млн до 8,5 млн запрещённых предметов, также значительно увеличена точность их обнаружения. Такие интроскопы применяют по всей России для проведения досмотра на транспорте, в том числе в аэропортах и на железнодорожных вокзалах», — сказано в сообщении пресс-службы компании.