ИИ в московском метро научили распознавать на треть больше опасных предметов

Интроскопы серии ТС-СКАН с ИИ собственной разработки устанавливают на транспорте, в судах, больницах и даже в храмах. Нейросеть находит опасные предметы целиком или по фрагментам, в разных ракурсах, и анализирует внутреннюю структуру.

Ранее в московском метро сообщили, что по требованию Минтранса возможен досмотр телефонов и ноутбуков пассажиров. Обновлённый ИИ может помочь и в этой задаче, хотя технику проверяют в основном включением и проверкой работоспособности.

«В новой версии нейросети интроскопов база данных увеличена на треть — с 5,5 млн до 8,5 млн запрещённых предметов, также значительно увеличена точность их обнаружения. Такие интроскопы применяют по всей России для проведения досмотра на транспорте, в том числе в аэропортах и на железнодорожных вокзалах», — сказано в сообщении пресс-службы компании.