ИИ в Яндекс Go предложит лучший маршрут с учетом погоды и пробок

Система учитывает различные факторы: ситуацию на дорогах, время подачи такси, количество свободных водителей рядом, загруженность общественного транспорта и даже гиперлокальный прогноз осадков от технологии Meteum. На основе этого ИИ показывает два наиболее подходящих варианта с короткими пояснениями, например, «на автобусе быстро и без пересадок».

Пользователи могут настроить персональные фильтры, указав предпочтительные виды транспорта. Например, отключив каршеринг, можно получать предложения только с учетом такси и общественного транспорта. В будущем разработчики планируют учитывать еще больше контекста для составления маршрутов.