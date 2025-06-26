ИИ заменит операторов поддержки в России через 2−3 года

Опубликовано 26 июня 2025, 18:011 мин.
ИИ заменит операторов поддержки в России через 2−3 годаБолее 50 компаний уже тестируют умных помощников
Российские компании активно внедряют искусственный интеллект (ИИ) для клиентской поддержки. По оценкам экспертов, через 2−3 года ИИ-ассистенты будут обрабатывать до 70% обращений, оставив людям только сложные случаи.
© Ferra.ru
Как пояснил руководитель технологического консалтинга MTS AI Дмитрий Черноус, современные системы способны анализировать запросы, находить суть проблемы и предлагать решения на основе внутренних документов. Это позволит сократить время обработки обращений минимум на 20%.
Новые ИИ-помощники смогут самостоятельно подключаться к календарям пользователей и внешним сервисам, отметил Черноус.
Исполнительный директор AutoFAQ Владислав Беляев подчеркнул преимущества технологии: круглосуточная работа, мгновенные ответы и способность обрабатывать тысячи запросов одновременно без потери качества.
Сейчас более 50 российских компаний тестируют подобные решения.