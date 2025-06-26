ИИ заменит операторов поддержки в России через 2−3 года

Более 50 компаний уже тестируют умных помощников

Российские компании активно внедряют искусственный интеллект (ИИ) для клиентской поддержки. По оценкам экспертов, через 2−3 года ИИ-ассистенты будут обрабатывать до 70% обращений, оставив людям только сложные случаи.