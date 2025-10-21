ИКИ РАН закончить работу над оборудованием для «Луны-26» к концу 2026 года

По его словам, научная аппаратура будет готова к передаче в НПО им. С. А. Лавочкина как раз к концу 2026 года. На данный момент институт завершает работу над моделями, которые прошли все необходимые проверки и доработки. Запуск «Луны-26» запланирован на 2028 год. Космический аппарат сначала будет работать на низкой лунной орбите в 60-80 км от поверхности в течение года, а затем поднимется на более высокую орбиту (150-200 км) и продолжит миссию ещё в течение двух лет.

«Луна-26» станет платформой для комплексного изучения Луны с низкой орбиты. Аппарат будет оснащён радаром для исследования подповерхностной структуры, спектрометрами для анализа химического состава, уровня гидратации и распределения водяного льда, стереотелевизионной системой и плазменным комплексом для изучения взаимодействия с солнечным ветром. Кроме того, «Луна-26» сможет передавать данные с посадочных модулей «Луна-27.1» и «Луна-27.2».