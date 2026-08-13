В России
Опубликовано 13 августа 2026, 17:45
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ИМЗ запустил три новых станка для выпуска деталей спецпродукции

Оборудование будет работать круглосуточно
На Ижевском механическом заводе (входит в концерн «Калашников») ввели в эксплуатацию три плоскошлифовальных станка. Оборудование приобрели в рамках программы наращивания мощностей для увеличения выпуска комплектующих продукции специального назначения. Станки изготовлены в России и прошли пусконаладочные работы.
ИМЗ запустил три новых станка для выпуска деталей спецпродукции

© Калашников

Новое оборудование позволяет обрабатывать плоские и фасонные поверхности металлических деталей с точностью до 12 квалитета и шероховатостью 0,32 мкм. Это обеспечивает необходимую посадку при сборке и высокие аэродинамические свойства готовых изделий. На станках обрабатываются более 10 наименований деталей для спецпродукции. Станки планируется использовать в режиме 24/7.

Как отметил управляющий директор по финансово-хозяйственной деятельности АО «ИМЗ» Владимир Лабадин, в ближайшее время ожидается поставка ещё более десяти единиц оборудования. Всего проект предусматривает приобретение свыше ста единиц техники и создание отдельного производственного участка.

«Рост производственных мощностей является одной из ключевых задач, призванных способствовать увеличению выпуска особо востребованной продукции. В ближайшее время планируется поставка ещё более десяти единиц оборудования, а всего в проекте предусмотрено приобретение свыше ста единиц технологического оборудования и создание отдельного производственного участка», − отмечает управляющий директор по финансово-хозяйственной деятельности АО «ИМЗ» Владимир Лабадин.

Источник:Калашников
Автор:Андрей Кадуков
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