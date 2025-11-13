Инфракрасный свет поможет продлить молодость мозга и защитить от деменции

Учёные доказали, что используя инфракрасное излучение с длиной волны 1275 нм, запускается выработка оксида азота. Это соединение расширяет лимфатические сосуды головного мозга, способствуя выведению вредных веществ, — одной и причин деменции являться нарушение дренажа мозга. Такой подход позволяет бороться с возрастными изменениями, деменцией, болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными заболеваниями.

Эксперименты на стареющих мышах продемонстрировали эффективность метода. Это восстановило мозговой дренаж, скорректировало окислительно-восстановительный дисбаланс, уменьшило нейровоспаление и уменьшило повреждение нейронов. Улучшились пространственное обучение и память.

Как отметили учёные, неинвазивный характер метода и его потенциал для домашней фототерапии являются существенными преимуществами.

«Применение фототехнологий новой генерации, которые можно отнести к технологиям медицины будущего, в виде носимых устройств для профилактики и предотвращения развития нейродегенеративных заболеваний будет способствовать значительному повышению качества жизни людей и медицины, а также снижению затрат экономики на лечение и содержание таких пациентов. Данные стратегии отвечают запросам национальных проектов по сохранению активного долголетия населения и технологического лидерства», — отметила заведующая кафедрой физиологии человека и животных СГУ Оксана Семячкина-Глушковская.