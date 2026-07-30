Иностранным сайтам запреттят авторизацию без номера телефона в России

Юристы сомневаются, что глобальные компании согласятся выделять российских пользователей в отдельный технический контур. Более реальным сценарием может стать делегирование авторизации локальному юрлицу. Эксперты также указывают, что штраф в 700 000 рублей для иностранных площадок вряд ли станет серьёзным сдерживающим фактором, а вот угроза блокировки сайта может оказаться действенной.

В Минцифры подчеркнули, что пакет находится в стадии обсуждения и его итоговое содержание ещё может измениться. Пока неясно, будет ли инициатива принята в нынешнем виде, но сам факт её появления указывает на усиление контроля за иностранными онлайн-сервисами в рамках борьбы с кибермошенничеством.