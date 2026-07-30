Иностранным сайтам запреттят авторизацию без номера телефона в России

Опубликовано 30 июля 2026, 15:451 мин.
Иностранным сайтам запреттят авторизацию без номера телефона в РоссииВладельцев зарубежных ресурсов обяжут хранить данные пользователей три года
В проекте третьего пакета антимошеннических мер «Антифрод 3.0» содержится инициатива, которая обяжет иностранные сайты и приложения привязывать авторизацию к российскому номеру телефона. Также владельцам ресурсов придётся в течение трёх лет хранить данные о регистрации и входах пользователей и передавать их по запросу силовых структур. В Минцифры отметили, что документ пока на стадии обсуждения.
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Юристы сомневаются, что глобальные компании согласятся выделять российских пользователей в отдельный технический контур. Более реальным сценарием может стать делегирование авторизации локальному юрлицу. Эксперты также указывают, что штраф в 700 000 рублей для иностранных площадок вряд ли станет серьёзным сдерживающим фактором, а вот угроза блокировки сайта может оказаться действенной.
В Минцифры подчеркнули, что пакет находится в стадии обсуждения и его итоговое содержание ещё может измениться. Пока неясно, будет ли инициатива принята в нынешнем виде, но сам факт её появления указывает на усиление контроля за иностранными онлайн-сервисами в рамках борьбы с кибермошенничеством.
Источник:Ведомости
Автор:Андрей Кадуков
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