Интернет-мошенники стали завлекать «ответами на ОГЭ»

Мошенники все чаще рассылают со взломанных аккаунтов российских школьников вредоносные ссылки под видом важной информации — в частности, якобы с ответами на основном государственном экзамене (ОГЭ) для выпускников девятых классов, отмечается в сообщении пресс-службы Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Злоумышленники получают доступ к аккаунтам молодых людей в социальных сетях и мессенджерах и рассылают их друзьям сообщения с просьбой перевести деньги или же пересылают вредоносные ссылки с «ответами на ОГЭ». При переходе по ссылке пользователь зачастую вводит свои конфиденциальные данные или заражает свои устройства вирусами, отмечают в ЦБ.

Кроме того, мошенники пользуются популярностью известных нейросетей и чат-ботов: появились фишинговые (крадущие личные данные и средства) сайты, «предоставляющие» доступ к тому или иному сервису. Сначала доступ к нему бесплатный, а затем становится платным. В результате пользователи вводят платежные данные на сайте мошенников.

Также популярность получили QR-коды в общественных местах, при переходе на которые для оформления якобы положенной выплаты у пользователя крадутся данные банковской карты и деньги.