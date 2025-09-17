Интернет подключат 97% российских домохозяйств к 2030 году

Для достижения этих целей с начала 2025 года реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В рамках проекта продолжается поддержка IT-сектора и создаются условия для увеличения инвестиций в отечественные разработки.

Мишустин отметил, что Международный форум Kazan Digital Week служит важной площадкой для выработки предложений по цифровой трансформации. Основное внимание уделяется внедрению современных технологий в государственное управление, экономику и социальную сферу.