В России
Опубликовано 08 июля 2026, 19:10
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Инвестиции в частный космос в РФ могут превысить 100 млрд рублей к 2030 году

Роскосмос прогнозирует рост частных вложений
Замглавы Роскосмоса Григорий Максимов на форуме «Иннопром-2026» заявил, что к 2030 году частные инвестиции в ракетно-космическую отрасль России могут перевалить за 100 млрд рублей. По его словам, бизнес идёт в космос осознанно, понимая, как рынок вернёт вложения. Госкорпорация уже активно привлекает частников: в 2026 году на закупку спутниковых снимков для государственных нужд из бюджета выделено 5 млрд рублей.
Инвестиции в частный космос в РФ могут превысить 100 млрд рублей к 2030 году

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Как отметил Максимов, частные инвесторы видят перспективы космического рынка и просчитывают экономику проектов. Роскосмос, в свою очередь, намерен максимально вовлекать негосударственные компании в отрасль — это одна из ключевых задач, которую ранее ставил глава госкорпорации Дмитрий Баканов. Уже сейчас частные операторы поставляют снимки дистанционного зондирования Земли для мониторинга пожаров, паводков и других ЧС.

Прогноз в 100 млрд рублей выглядит реалистичным на фоне роста числа частных космических стартапов и увеличения государственного заказа на услуги связи и ДЗЗ. Ожидается, что приток частного капитала ускорит развитие рынка и снизит зависимость отечественной космонавтики от бюджетного финансирования. По словам Максимова, бизнес уже сейчас понимает, как будут формироваться доходы и расходы в этой сфере, что делает инвестиции не альтруизмом, а прагматичным шагом.

«На текущий момент мы можем заявить, что к 2030 году мы перейдём в планку в 100 миллиардов частных инвестиций в космос. Мы понимаем, что помимо какой-то альтруистической направленности, частники, которые приходят в это направление, понимают, как будет формироваться рынок, как он будет выглядеть и, соответственно, как эти доходы и расходы тем или иным способом вернутся в их бизнес-деятельность», — подчеркнул Максимов.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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