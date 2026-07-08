Инвестиции в частный космос в РФ могут превысить 100 млрд рублей к 2030 году

Как отметил Максимов, частные инвесторы видят перспективы космического рынка и просчитывают экономику проектов. Роскосмос, в свою очередь, намерен максимально вовлекать негосударственные компании в отрасль — это одна из ключевых задач, которую ранее ставил глава госкорпорации Дмитрий Баканов. Уже сейчас частные операторы поставляют снимки дистанционного зондирования Земли для мониторинга пожаров, паводков и других ЧС.

Прогноз в 100 млрд рублей выглядит реалистичным на фоне роста числа частных космических стартапов и увеличения государственного заказа на услуги связи и ДЗЗ. Ожидается, что приток частного капитала ускорит развитие рынка и снизит зависимость отечественной космонавтики от бюджетного финансирования. По словам Максимова, бизнес уже сейчас понимает, как будут формироваться доходы и расходы в этой сфере, что делает инвестиции не альтруизмом, а прагматичным шагом.

«На текущий момент мы можем заявить, что к 2030 году мы перейдём в планку в 100 миллиардов частных инвестиций в космос. Мы понимаем, что помимо какой-то альтруистической направленности, частники, которые приходят в это направление, понимают, как будет формироваться рынок, как он будет выглядеть и, соответственно, как эти доходы и расходы тем или иным способом вернутся в их бизнес-деятельность», — подчеркнул Максимов.