Инженеры РТУ МИРЭА ускорили обработку сапфира в несколько раз

Сапфир — один из самых твёрдых материалов, его традиционная обработка свободным абразивом оставляет глубокий трещиноватый слой (до 80–120 мкм), что требует длительной и дорогой полировки. Учёные РТУ МИРЭА предложили заменить свободный абразив на связанный алмазный инструмент, где алмазные зёрна жёстко закреплены в матрице. Это переключает режим разрушения с ударного на сдвиговое микрорезание. Трёхступенчатый цикл с постепенным уменьшением зерна позволил достичь высокой производительности и микроскопической шероховатости.

Для черновой обработки лучший результат показал термостабилизированный инструмент с крупным зерном — он снимал материал почти в 6,5 раз быстрее аналогов. Для финишной обработки оптимальным оказался инструмент с графитовыми добавками, улучшающими отвод тепла. Уменьшение повреждённого слоя критично для тонких пластин (менее 200 мкм), используемых в СВЧ-микроэлектронике: микротрещины могут привести к разрушению на последующих этапах. Технология уже представлена на конференции «Перспективные материалы и технологии» и готова к внедрению в производство полупроводниковых подложек и оптических компонентов.

«Особенно важно, что уменьшение нарушенного слоя повышает механическую прочность тонких приборных пластин. Для пластин толщиной менее 200 мкм, которые используются в современной СВЧ-микроэлектронике, это критически важно — микротрещины могут привести к разрушению при последующих технологических операциях. Наша технология сокращает время финишной полировки и снижает риск брака. Сейчас мы продолжаем оптимизацию составов инструментов для финишного шлифования», — рассказал кандидат технических наук, доцент, старший научный сотрудник Инжинирингового центра РТУ МИРЭА Виктор Кадомкин.