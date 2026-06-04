Инженеры ВМФ России разработали автономный БЭК для спасения людей

Устройство предназначено для управления со спасательного судна или берега. Его основные задачи — доставка надувного спасательного плота ПСН-20 к месту аварии, подбор людей с воды, буксировка малоразмерных надводных объектов, а также транспортировка грузов и пострадавших. Кроме того, БЭК способен передавать проводник на аварийный объект и буксировать привязные гидролокаторы бокового или кругового обзора.

Согласно открытой информации, катер может устанавливаться на спусковой раме по бортам или на корме судна-носителя. Спуск осуществляется свободным падением: после разблокировки удерживающих стопоров изделие разгоняется по направляющим и приводняется на безопасном расстоянии от корабля. Система крепления защищена от случайного сбрасывания.

По словам разработчиков, БЭК можно спускать не только с оборудованных судов, но и с необорудованного побережья. При этом такой БЭК сможет находиться в состоянии постоянной готовности.

«Полезная модель относится к области судостроения и касается создания безэкипажного катера, управляемого со спасательного судна или берега и способного передать средства поддержания личного состава на поверхности воды, подобрать личный состав, плавающий на поверхности воды, а также выполнить буксировку малоразмерных надводных объектов при проведении спасательных работ», — сказано в описании к патенту.