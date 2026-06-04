В России
Опубликовано 04 июня 2026, 13:25
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Инженеры ВМФ России разработали автономный БЭК для спасения людей

И буксировки объектов
Как стало известно ТАСС, сотрудники Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия им. адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» создали новый безэкипажный катер (БЭК) для проведения спасательных операций. Конструкция изделия запатентована.
Инженеры ВМФ России разработали автономный БЭК для спасения людей

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Устройство предназначено для управления со спасательного судна или берега. Его основные задачи — доставка надувного спасательного плота ПСН-20 к месту аварии, подбор людей с воды, буксировка малоразмерных надводных объектов, а также транспортировка грузов и пострадавших. Кроме того, БЭК способен передавать проводник на аварийный объект и буксировать привязные гидролокаторы бокового или кругового обзора.

Согласно открытой информации, катер может устанавливаться на спусковой раме по бортам или на корме судна-носителя. Спуск осуществляется свободным падением: после разблокировки удерживающих стопоров изделие разгоняется по направляющим и приводняется на безопасном расстоянии от корабля. Система крепления защищена от случайного сбрасывания.

По словам разработчиков, БЭК можно спускать не только с оборудованных судов, но и с необорудованного побережья. При этом такой БЭК сможет находиться в состоянии постоянной готовности.

«Полезная модель относится к области судостроения и касается создания безэкипажного катера, управляемого со спасательного судна или берега и способного передать средства поддержания личного состава на поверхности воды, подобрать личный состав, плавающий на поверхности воды, а также выполнить буксировку малоразмерных надводных объектов при проведении спасательных работ», — сказано в описании к патенту.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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