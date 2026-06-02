iPhone в России могут не получить доступ к 5G из-за ухода Apple

По оценкам экспертов, вероятность официального запуска 5G на iPhone в российских сетях крайне низка. Ситуация может повторить сценарий с технологией VoWiFi, которая технически поддерживается, но до сих пор недоступна пользователям в России. Правда, есть надежда, что Apple может предоставить доступ в рамках принципа технологической нейтральности: операторы смогут использовать частоты, уже занятые 2G, 3G и LTE.

Отмечается, что первые этапы развёртывания 5G в России ожидаются уже в этом году, но полноценное покрытие и коммерческая эксплуатация прогнозируются только к 2035 году. При этом запросы в Apple пока остались без ответа.