iPhone в России могут не получить доступ к 5G из-за ухода Apple

Опубликовано 02 июня 2026, 12:401 мин.
iPhone в России могут не получить доступ к 5G из-за ухода AppleДля активации нужно согласование с производителем
По информации «Известий», владельцы iPhone в России рискуют остаться без сетей 5G даже после того, как операторы их развернут. Для активации поддержки 5G на iPhone требуется отдельное согласование Apple с каждым оператором. После ухода с российского рынка в 2022 году компания практически прекратила взаимодействие с отечественными телеком-компаниями, поэтому получить разрешения будет сложно.
По оценкам экспертов, вероятность официального запуска 5G на iPhone в российских сетях крайне низка. Ситуация может повторить сценарий с технологией VoWiFi, которая технически поддерживается, но до сих пор недоступна пользователям в России. Правда, есть надежда, что Apple может предоставить доступ в рамках принципа технологической нейтральности: операторы смогут использовать частоты, уже занятые 2G, 3G и LTE.
Отмечается, что первые этапы развёртывания 5G в России ожидаются уже в этом году, но полноценное покрытие и коммерческая эксплуатация прогнозируются только к 2035 году. При этом запросы в Apple пока остались без ответа.