Искусственный интеллект выучил все российские законы

Компания Alliesverse представила бета-версию виртуального юриста LawAl. Искусственный интеллект обучен знанию всех кодексов РФ, заявил генеральный директор компании-разработчика Олег Лисянский.

Он подчеркивает, что ИИ может анализировать вопросы, и, что самое важное, — самообучаться и совершенствоваться. Нейросеть, по словам Лисянского, умеет находить в законодательстве ответ на заданный юридический вопрос расшифровывать термины, искать по заданному вопросу статьи из кодекса. Ожидается, что вскоре ИИ сможет находить решения судов по названию или номеру.

В то же время виртуальному юристу пока трудно дается разрешение ситуаций с нечетко сформулированной проблемой и вопросы на стыках законодательства — когда проблема относится одновременно к нарушениям нескольких кодексов РФ, отметил технический директор проекта Максим Головач. LawAI, безусловно не может заменить интуицию и опыт человека-юриста, признает разработчик.

Разработчики собираются усовершенствовать свой продукт — LawAI обучится «интервьюировать» несведущего в законах и юридических терминах пользователя, в также научится вести диалог в по вопросам «широкого контекста».