Использование плесневого гриба в машинной смазке улучшило её свойства

Ранее влияние микроорганизмов на смазочные материалы не учитывалось, несмотря на их значительную роль в износе поверхности. Это первое исследование механизмов, лежащих в основе антифрикционных и противоизносных свойств отечественных смазочных материалов.

Как сообщает портал Наука.рф, добавление серпентинита и плесени привело к улучшению антифрикционных характеристик на 17-40% и противоизносных свойств на 11,5-34,6%. Примечательно, что в большинстве образцов наблюдался синергетический эффект, хотя в некоторых наблюдалось снижение эксплуатационных характеристик.

Исследователи разработали математические модели, описывающие, как микроорганизмы и минеральные добавки влияют на трение и износ. Экспериментальная проверка подтвердила гипотезы, продемонстрировав потенциал управления процессом смазки с помощью оптимального сочетания минеральных веществ и микробиологических нагрузок.

«Проведённые экспериментальные исследования подтвердили теоретические выкладки. В частности, были получены зависимости между показателями трения и износа, уровнем содержания серпентинита и количеством микроорганизмов в смазочной композиции. Полученные результаты свидетельствуют о возможности целенаправленного управления процессом смазки путем подбора оптимального соотношения минералов и микробиологической нагрузки», — сказано в материале.