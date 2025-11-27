Испытания оптического зонда для диагностики кариеса начались в России

Опубликовано 27 ноября 2025, 01:121 мин.
Испытания оптического зонда для диагностики кариеса начались в РоссииУстройство точно определяет пораженные участки дентина
В Сеченовском университете стартовали клинические испытания нового диагностического зонда. Устройство предназначено для точного определения типов кариозного дентина прямо во время лечения.
Принцип работы основан на регистрации флуоресценции тканей зуба. Эта технология помогает врачу точно идентифицировать участки, которые необходимо удалить, и те, что можно оставить. Такой подход способствует максимальному сохранению здоровых тканей, отметили в пресс-службе вуза.
В будущем разработчики намерены адаптировать алгоритмы прибора для разных групп пациентов, включая детей. Также будут учтены сложные случаи, такие как повторное лечение или наличие склерозированного дентина.
Планируется и расширение функционала зонда. В перспективе он сможет измерять расстояние до зубной пульпы, что позволит более точно контролировать глубину обработки зуба.