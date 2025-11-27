Испытания оптического зонда для диагностики кариеса начались в России

Принцип работы основан на регистрации флуоресценции тканей зуба. Эта технология помогает врачу точно идентифицировать участки, которые необходимо удалить, и те, что можно оставить. Такой подход способствует максимальному сохранению здоровых тканей, отметили в пресс-службе вуза.

В будущем разработчики намерены адаптировать алгоритмы прибора для разных групп пациентов, включая детей. Также будут учтены сложные случаи, такие как повторное лечение или наличие склерозированного дентина.

Планируется и расширение функционала зонда. В перспективе он сможет измерять расстояние до зубной пульпы, что позволит более точно контролировать глубину обработки зуба.