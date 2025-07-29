Исследование показало: ИИ снижает уровень стресса у пожилых в 2 раза

Несмотря на опасения, что технологии могут заменить живое общение, практика показывает обратное. ИИ может мотивировать к социальной активности: напомнить позвонить родственникам, предложить поделиться воспоминаниями или поддержать в трудную минуту. При этом, как показало исследование зарубежной IT-компании, только 2,9% пользователей вовлекаются в эмоциональные беседы с ассистентами. Это говорит о том, что ИИ не вытесняет человеческие контакты, а лишь дополняет их.

Особое внимание уделяется удобству использования. Интерфейсы адаптированы под потребности пожилых: крупные кнопки, контрастные цвета, голосовое управление и обучающий режим. Это делает технологии доступными даже тем, кто раньше с ними не сталкивался.

ИИ также способствует поддержанию психологического здоровья: ассистенты применяют простые приёмы когнитивно-поведенческой терапии, включают расслабляющую музыку, задают вопросы о самочувствии. При необходимости — сообщают близким или вызывают помощь.