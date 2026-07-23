Исследование ВШЭ показало, что тяга к сладкому заставляет людей переплачивать за еду

В эксперименте участвовали 40 добровольцев. Они пробовали шесть видов газировки — с сахаром и с подсластителями. Сначала оценивали вкус «вслепую», потом видели бренды и состав. Всё это время учёные записывали активность мозга с помощью электроэнцефалографа. Оказалось, что сильная тяга к сладкому заставляла людей платить за напиток больше — даже когда они узнавали, что он не самый полезный.

А вот те, кто следит за здоровьем, вели себя иначе. На этапе слепой дегустации их мозг активно реагировал на полезные свойства. Но как только они видели марку и состав, интерес к здоровой пище переставал влиять на их готовность платить. Учёные считают, что производителям здоровых продуктов нужно либо улучшать вкус, либо искать новые способы привлечь внимание покупателей. Потому что пока что сладкое выигрывает почти всегда, отмечается в исследовании.

«Исследование показывает, что внутренний спор между вкусом и пользой, по-видимому, возникает не в момент дегустации, а позже, когда человек решает, сколько готов заплатить за напиток. И в этом споре тяга к сладкому оказывается сильнее беспокойства о здоровье», — сказано в пресс-службе ВУЗа.