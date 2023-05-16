Исследователи из России создали наноконтейнеры, которые угнетают раковые клетки

Группа исследователей из России в сотрудничестве с китайскими коллегами разработала циклические соединения, которые угнетают рост клеток рака молочной и предстательной железы. Кроме того, эти молекулы можно использовать в качестве контейнеров для лекарств, «открывающихся» только в опухоли. Работа ученых опубликована в International Journal of Molecular Sciences.

Ученые из Казанского федерального университета и Шанхайской лаборатории молекулярного катализа и инновационных материалов синтезировали циклические соединения — производные пиллар[5]аренов — с фрагментами аминокислот. «Упаковав» в них флуоресцин — светящийся краситель — они установили, что эти наноконтейнеры могут «открываться» в нейтральной и щелочной среде, оставаясь «закрытыми» в кислой.

Полученные соединения клетки разрушили клетки карциномы предстательной железы и аденокарциномы молочной железы — самых распространенных раковых опухолей мужчин и женщин и соответственно. Таким образом, наноконтейнеры выполняют двойную функцию — терапевтическую и дозатора для лекарств.

Созданная учеными модель показала, что связи между флуоресцином и разными аминокислотными остатками в составе циклических структур обладают разной прочностью. Кислотность меняет количество водородных связей, и прочность прикрепления молекул красителя.