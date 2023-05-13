Историки выяснили, насколько грамотными были первые русские жители Сибири

Лишь 3,4% служивого населения сибирского города Тара в XVII—XVIII веках были грамотными, установили историки из Института археологии и этнографии СО РАН. Результаты своей работы они опубликовали в журнале «Археология, этнография и антропология Евразии».

Тара — первое русской поселение на территории Омской области. В XVII веке около 80 % служилых (основного населения) Тары участвовали в «дальних посылках» — доставляли в Москву дань или документы местного делопроизводства. Кроме того, Тара была расположена на торговых путях из Средней Азии на север.

Среди 2 580 служилых и других чинов, проживавших в Таре в XVII — начале XVIII века грамотными были 87 человек, то есть 3,4 %, показал проведенный исследователями анализ письменных источников. Среди них были, в частности, воеводы, дьяки, казаки, стрелецкие сотники, пушкари, священники и иконописцы.

Канцелярская продукция в Таре включала в себя привозимые из Тобольска бумагу, чернила и сырье для их производства. Возможно, считают ученые, использовалась и береста, но пока свидетельств этого не найдено. На раскопках в Таре найдены чернильницы из глины и металла, перстни-печати. Кроме того, обнаружены перочинные ножи для зачистки гусиных перьев. Основным способом освещения оставались светцы — приспособления для укрепления горящей лучины. Свечи были доступны лишь воеводам и их приближенным.

Сибирь не была исключением в Московском царстве — уровень грамотности его жителей на протяжении XVII века был невысоким. В то же время признают ученые, оценить подлинный уровень грамотности сибирского населения весьма сложно. Ситуация с грамотностью начала улучшаться лишь с середины XVIII века.