Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца

На территории радиоастрофизической обсерватории в местности Бадары в Республике Бурятия построен многоволновой радиогелиограф — второй объект создаваемого в России Национального гелиогеофизического комплекса по изучению ближнего космоса и околоземного пространства.

Запущенный в работу в опытном режиме, он на настоящий момент является единственным работающим в мире радиогелиографом — телескопом, наблюдающим за Солнцем в радиодиапазоне. Аналогичный создан в Китае, но там его пока не смогли ввести в строй, отмечают специалисты.

Окончательно ввести в эксплуатацию радиогелиограф планируется в конце 2023 года. Состоящий из 526 антенн инструмент покрывает диапазон от трех до 24 гигагерц и позволяет ученым строить 3D-модели околосолнечного космического пространства. Ученые уже получили первые снимки короны Солнца с двух диапазонов, заявил первый заместитель директора Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Сергей Олемской.

Новый радиогелиограф придет на замену старому, построенному в 1986 году, а сейчас выведенному из эксплуатации. Проектирование нового инструмента началось в 2013 году, строительные работы — в 2018 году. Стоимость объекта составила 2,5 миллиарда рублей.

Следующим этапом по созданию Национального гелиогеофизического комплекса станет постройка телескопа-коронографа, сдать который планируют в 2030 году. Кроме того, в него войдут также система радаров, комплекс пассивных оптических инструментов, мезостратосферный лидар, нагревный стенд и центр управления.