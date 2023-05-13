Из «грязи» в «князи»: уральские ученые нашли способ извлекать цветные металлы из бедных руд

Исследователи из Уральского федерального университета выяснили, как лигносульфанаты помогают цветным металлам перейти в раствор. Результаты своей работы исследователи опубликовали в журнале Langmuir.

В настоящее время перед промышленными компаниями встает вопрос переработки бедных труднообогатимых руд с целью извлечения цветных металлов. Одно из решений — использование поверхностно-активных веществ (ПАВ) для выщелачивания.

Лигносульфанаты является отходом целлюлозно-бумажного производства, они дешевые и нетоксичные. Исследователи изучили все стадии действия ПАВ при выщелачивании концентратов в автоклавах — герметичных аппаратах для нагрева под высоким давлением. Ученым удалось установит почему лигносульфаты на разных стадиях действовали по-разному. Это позволяет регулировать процесс извлечения в раствор металлов, делать его более эффективным и менее затратным. Кроме того, знание того, как работают лигносульфанаты, поможет их использовать в «коктейле» из нескольких ПАВ, которые еще больше повысит эффективность извлечение, отмечает одна из исследователей старший научный сотрудник лаборатории перспективных технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья цветных и черных металлов УрФУ Татьяна Луговицкая.