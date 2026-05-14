Из реестра отечественного ПО исключили BIOS компании «Рикор»

Как отмечается, речь идёт о низкоуровневом ПО, которое отвечает за запуск устройства и критически важно для импортозамещения. «Рикор» анонсировал собственный BIOS ещё в 2018 году, а в 2023-м решение внесли в реестр. Продукт поддерживал UEFI и мог использоваться в ноутбуках, ПК, промышленных компьютерах на базе процессоров AMD и Intel x86. Однако сейчас компания отказалась от серверов на AMD и сосредоточилась на системах с Intel Xeon Gen4 и Gen5. Кроме того, разработку ПО выделили в отдельное юрлицо — «Рикор ИИ».

В «Рикор Групп» заявили, что исключённая запись больше не соответствует их бизнесу и продуктовой линейке. Продлевать старую запись (от марта 2023 года) разработчик не планирует. Новые заявки, включая решения в области BIOS и базового системного ПО, компания будет подавать от имени нового юридического лица — «Рикор ИИ». Это гарантирует актуальность данных в реестре.

«В данном случае речь идёт об исключении ПО за неактуальные сведения в реестровой записи. Минцифры направляло запрос правообладателю о необходимости обновить сведения в реестровой записи. От правообладателя в настоящее время ответ не поступил. В соответствии с правилами ПО может быть исключено за неактуальные сведения», — пояснила пресс-служба Минцифры.