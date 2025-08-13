Из Санкт-Петербурга в Казань впервые проехал беспилотный грузовик Navio

Во время испытаний в кабине находился инженер для контроля системы. Грузовик двигался по скоростным магистралям М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток» без перерывов.

В компании Navio заявили, что тест подтвердил надежность технологии автономного управления. Основное преимущество — значительное сокращение времени доставки грузов на большие расстояния.

Технический директор Navio Павел Савинков отметил, что подобные системы помогут решить проблему нехватки водителей и увеличат объемы грузоперевозок между регионами. Кроме того, автономный транспорт может повысить безопасность на скоростных трассах.