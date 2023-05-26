Из водорослей научились быстро получать антиоксиданты

Российские исследователи разработали быстрый и экологичный метод извлечения флоротаннинов из пузырчатого фукуса — обитающих в Арктике бурых водорослей.

Флоротаннины — сильные антиоксиданты, которые можно применять как замену синтетическим в продуктах питания, косметике и медицине. Ранее было установлено, что они обладать противодиабетическими, противораковыми и антибактериальными свойствами.

Для получения экстракта из флоротаннинов необходимо выбрать подходящий растворитель, и метод экстракции, а также подобрать оптимальные для нее условия. Ученые из Мурманского морского биологического института Российской академии наук использовали NADES — «зеленый» растворитель на основе молочной кислоты. Он оказался эффективнее традиционных спиртовых, а активность получившегося экстракта не уменьшилась.

Исследователи подчеркивают, что для полученного ими экстракта не существует таких ограничений при лечении вызванных оксидативным стрессом заболеваний, как для его спиртовых аналогов.