Из водорослей научились быстро получать антиоксиданты

Из водорослей научились быстро получать антиоксидантыПолученный экстракт оказался эффективнее традиционных спиртовых
Ученые из России сумели получить из бурых водорослей экстракт флоротаннинов — сильных антиоксидантов — с помощью «зеленого» растворителя. Такое средство эффективнее и безопаснее спиртовых аналогов.
Российские исследователи разработали быстрый и экологичный метод извлечения флоротаннинов из пузырчатого фукуса — обитающих в Арктике бурых водорослей.
Флоротаннины — сильные антиоксиданты, которые можно применять как замену синтетическим в продуктах питания, косметике и медицине. Ранее было установлено, что они обладать противодиабетическими, противораковыми и антибактериальными свойствами.
Для получения экстракта из флоротаннинов необходимо выбрать подходящий растворитель, и метод экстракции, а также подобрать оптимальные для нее условия. Ученые из Мурманского морского биологического института Российской академии наук использовали NADES — «зеленый» растворитель на основе молочной кислоты. Он оказался эффективнее традиционных спиртовых, а активность получившегося экстракта не уменьшилась.
Исследователи подчеркивают, что для полученного ими экстракта не существует таких ограничений при лечении вызванных оксидативным стрессом заболеваний, как для его спиртовых аналогов.