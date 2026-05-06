Из-за ограничений интернета россияне стали чаще пользоваться SMS

«Большая четвёрка» операторов заранее предупредила о возможных ограничениях мобильного интернета и SMS в Москве и Московской области на период с 5 по 9 мая. Утром во вторник многие столкнулись с проблемами: интернет не работал, сообщения не доходили. Люди вынужденно перешли на SMS, что и дало всплеск.

При этом войти в сервисы из «белого списка» без Wi-Fi тоже не получалось. Позже Минцифры заявило, что будет согласовывать возможность оперативного открытия доступа к этим ресурсам в периоды отключений. Пока же сотовые операторы рекомендуют запастись альтернативными каналами связи.

«Учитывая те ограничения, которые стали возникать в регионах и в Москве в обыкновенный период, и в том числе в майские праздники, конечно же», — подчеркнул эксперт.