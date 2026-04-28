Из закона об ИИ убрали требование обучать модели только на российских данных

Ранее бизнес в своих отзывах указывал, что релевантных данных на русском языке в открытых источниках недостаточно, а ограничение по гражданству разработчиков и происхождению данных приведёт к деградации качества моделей и переносу сервисов в другие юрисдикции. После доработки для получения статуса суверенной модели достаточно, чтобы разработку вело российское юрлицо и продукт соответствовал законодательству и традиционным ценностям.

Из новой версии также исключили требование о регистрации крупных ИИ-сервисов (с аудиторией более 500 тысяч) в качестве организаторов распространения информации, что избавляет их от необходимости устанавливать системы для оперативно-розыскных мероприятий. Вместо распределения ответственности между всеми участниками рынка введена отсылка к действующему законодательству. Это должно снизить риски для отрасли и сохранить конкурентоспособность национального ИИ-сектора.