«Известия»: вакцину от хантавируса в Центре Гамалеи могут создать за 1,5 года

Гинцбург пояснил, что хантавирусы разнообразны: вызывают либо тяжёлый почечный синдром, либо лёгочную форму; поэтому вакцину нужно создавать не против одного штамма, а сразу против пяти‑семи наиболее распространённых. Технология вирусоподобных частиц уже успешно применялась для вакцины от ротавирусов, и её можно адаптировать для хантавируса.

По словам учёного, работы в этом направлении ранее не велись из‑за малого коммерческого рынка, но вспышка инфекции на круизном лайнере может подтолкнуть к выделению средств. В России хантавирусные инфекции встречаются регулярно, а усиливающаяся миграция повышает риски. Создание вакцины по эпидемиологическим показаниям стало бы важным шагом в защите населения.

«Возможно, эта вспышка на дорогостоящим круизном лайнере заставит обратить внимание на эту проблему и будут выделены деньги для создания системы вакцинации хотя бы по эпидпоказаниям (при угрозе вспышки болезни)», — отметил Гинцбург.