К Курчатовскому институту присоединят еще одно подразделение РАН

Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук будет присоединен к Национальному исследовательскому центру «Курчатовский институт», следует из распоряжения правительства РФ, подписанного премьером Михаилом Мишустиным.

Предполагается, что Минобрнауки РФ и Росимущество проведут реорганизацию за шесть месяцев. При этом отмечается, что основные цели деятельности центра будут сохранены.

ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» был создан в 2016 году на базе Института кристаллографии им. А. В. Шубникова РАН. Кроме него, в центр вошли еще два подразделения — Центр фотохимии РАН и Институт фотонных технологий РАН.

Согласно утвержденной в феврале 2023 года пятилетней программе деятельности НИЦ «Курчатовский институт» помимо ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» к возглавляемому Михаилом Ковальчуком центру будут присоединены еще шесть подразделений РАН — Институт высокомолекулярных соединений, Институт химии силикатов, Научно-исследовательский институт системных исследований, Институт проблем проектирования в микроэлектронике, Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники им. В. Г. Мокерова и Физико-технологический институт им. К. А. Валиева.