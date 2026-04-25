Как понять, что ребёнка шантажируют в интернете: советы «Яндекса»

По словам эксперта, если ребёнок резко меняется в поведении, избегает разговоров, становится тревожным после интернета и прячет экран телефона — возможные признаки шантажа. Также должны насторожить неожиданные просьбы перевести деньги на нестандартные суммы.

Может быть и так, что ребёнок начинает бояться наказания или потери гаджета, поэтому первая реакция — скрыть проблему. Лунев отметил, что не стоит давить на ребёнка и не ругать, это только усилит страх. Гораздо важнее спокойно показать, что родители готовы помочь без последствий.

Эксперт посоветовал сделать скриншоты угроз, воспользоваться функцией жалобы в соцсети или мессенджере. К тому же необходимо объяснить ребёнку, что родители на его стороне. Как правило, шантажисты отступают, когда видят, что за ребёнком стоят взрослые. Главное — заранее учить детей открыто говорить о любых подозрительных ситуациях в сети.

«В ситуации шантажа ребёнок испытывает страх: ему кажется, что, если родители узнают, его накажут или отберут гаджет. Поэтому первая реакция – спрятаться и молчать», – предупредил Лунев.