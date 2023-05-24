Как в колоде карт: в России разработали линейку дронов «Джокер»

Новая линейка FPV-дронов «Джокер» может весь спектр боевых задач в зоне специальной военной операции, заявил генеральный директор разработавшего аппараты Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин. По его словам, различаются между собой «Джокеры» лишь весом полезной нагрузки.

Разработанные на базе спортивных дронов FPV-беспилотники (first-person view, «вид от первого лица») универсальны и могут выполнять любые задачи без вмешательства в конструкцию. Вся линейка «Джокеров» оснащена универсальной площадкой крепления полезной нагрузки. Система управления полезной нагрузкой интегрирована с контуром полетного контроллера — пилот управляет внешним оборудованием вне зависимости от того, что дрон несет на себе.

Таким образом, «Джокеры», как в картах, могут выполнять любые поставленные задачи, резюмирует Кузякин, и переделывать устройства прямо на передовой и переучивать операторов теперь не придется. Кроме того, для дронов и их расчетов стандартизированы все настройки, прошивки и топология.