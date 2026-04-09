«Калашников» испытал патроны, которые дробятся на части для поражения дронов

09 апреля 2026
«Калашников» испытал патроны, которые дробятся на части для поражения дроновНовый боеприпас подходит для обычного автомата АК-12
Концерн «Калашников» испытал 5,45-мм патроны, которые при выстреле распадаются на несколько элементов. Это повышает шанс попасть в FPV-дрон. Согласно пресс-службе концерна, на испытаниях такие патроны успешно сбивали дроны, поражая двигатели и электронику.
В ходе тестирования патронов стреляли из автомата АК-12 сначала по зависшему дрону, потом по атакующему. Одиночными и очередями. Попадания сегментов пули выводили дроны из строя. Заказчику понравилась точность и кучность.
Новый патрон по размеру такой же, как обычный 5,45х39 мм. В магазин АК-12 влезает 30 штук. Отмечается, что боец может заряжать только такие патроны или смешивать с обычными — для борьбы и с дронами, и с живой силой. Сейчас разработку доводят до серийного производства.
«При попадании сегментов пуль в беспилотники у последних оказывались поражены двигатели, аккумуляторные батареи, электронные платы и силовые элементы конструкции, что приводило к аварийному падению дронов», — сказано в сообщении пресс-службы.