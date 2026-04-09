«Калашников» испытал патроны, которые дробятся на части для поражения дронов

В ходе тестирования патронов стреляли из автомата АК-12 сначала по зависшему дрону, потом по атакующему. Одиночными и очередями. Попадания сегментов пули выводили дроны из строя. Заказчику понравилась точность и кучность.

Новый патрон по размеру такой же, как обычный 5,45х39 мм. В магазин АК-12 влезает 30 штук. Отмечается, что боец может заряжать только такие патроны или смешивать с обычными — для борьбы и с дронами, и с живой силой. Сейчас разработку доводят до серийного производства.

«При попадании сегментов пуль в беспилотники у последних оказывались поражены двигатели, аккумуляторные батареи, электронные платы и силовые элементы конструкции, что приводило к аварийному падению дронов», — сказано в сообщении пресс-службы.