В России
Опубликовано 16 июня 2026, 14:45
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«Калашников» отгрузил очередную партию автоматов АК-12 образца 2023 года

Оружие востребовано в зоне СВО и за рубежом
Концерн «Калашников» поставил очередную партию усовершенствованных 5,45-мм автоматов АК-12 образца 2023 года по госзаказу. Оружие пришло на смену АК-74 и стало основным индивидуальным автоматом в российской армии. Объёмы выпуска остаются высокими из-за спроса в зоне СВО, а интерес иностранных партнёров растёт благодаря положительным отзывам.
«Калашников» отгрузил очередную партию автоматов АК-12 образца 2023 года

© Калашников

АК-12 образца 2023 года отличается улучшенной эргономикой, приспособленностью к стрельбе в любое время суток, а также повышенной точностью и кучностью. С начала спецоперации количество поставляемых автоматов значительно выросло. Автоматы активно применяются в боях и получают хорошие оценки от военнослужащих.

В производстве АК-12 используют современные МИМ-технологии (литьё под давлением полимеров с металлическими порошками), что позволяет выпускать всё больше деталей и узлов новым методом. Это повышает технологичность и качество оружия.

Источник:Калашников
Автор:Андрей Кадуков
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