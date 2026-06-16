«Калашников» отгрузил очередную партию автоматов АК-12 образца 2023 года

АК-12 образца 2023 года отличается улучшенной эргономикой, приспособленностью к стрельбе в любое время суток, а также повышенной точностью и кучностью. С начала спецоперации количество поставляемых автоматов значительно выросло. Автоматы активно применяются в боях и получают хорошие оценки от военнослужащих.

В производстве АК-12 используют современные МИМ-технологии (литьё под давлением полимеров с металлическими порошками), что позволяет выпускать всё больше деталей и узлов новым методом. Это повышает технологичность и качество оружия.