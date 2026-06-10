«Калашников» представил скоростные катера и судно на воздушной подушке

«БК-16» способен перевозить до 19 десантников, развивать скорость до 42 узлов (около 77 км/ч) и действовать в прибрежной зоне, проливах, устьях рек и даже на озёрах. Катер бронированный, его можно вооружать пулемётами разных калибров или гранатомётом. Экипаж составляет два человека. «БК-10» рассчитан на 10 бойцов, его максимальная скорость — не менее 40 узлов.

«Хаска‑10» создавалась по госпрограмме развития судостроения при участии Крыловского научного центра. Судно работает при температурах до –40 °C, везёт до 10 тонн груза или людей, а его грузовую палубу можно переоборудовать под медицинский блок, спасательное снаряжение или пассажирский салон. По замыслу разработчиков, машина станет альтернативой авиации для снабжения труднодоступных районов Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Среди потенциальных заказчиков — МЧС, нефтегазовые компании и арктические регионы.