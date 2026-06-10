В России
Опубликовано 10 июня 2026, 14:10
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«Калашников» представил скоростные катера и судно на воздушной подушке

Все экспонаты — собственная разработка концерна
Концерн «Калашников» впервые показал на международном военно-морском салоне «ФЛОТ-2026» сразу три новинки: транспортно-десантный катер «БК-16», штурмовую лодку «БК-10» и судно на воздушной подушке с гибкими скегами «Хаска‑10». Все изделия полностью спроектированы в России. Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре у Музея военно-морской славы.
«Калашников» представил скоростные катера и судно на воздушной подушке

© Калашников

«БК-16» способен перевозить до 19 десантников, развивать скорость до 42 узлов (около 77 км/ч) и действовать в прибрежной зоне, проливах, устьях рек и даже на озёрах. Катер бронированный, его можно вооружать пулемётами разных калибров или гранатомётом. Экипаж составляет два человека. «БК-10» рассчитан на 10 бойцов, его максимальная скорость — не менее 40 узлов.

«Хаска‑10» создавалась по госпрограмме развития судостроения при участии Крыловского научного центра. Судно работает при температурах до –40 °C, везёт до 10 тонн груза или людей, а его грузовую палубу можно переоборудовать под медицинский блок, спасательное снаряжение или пассажирский салон. По замыслу разработчиков, машина станет альтернативой авиации для снабжения труднодоступных районов Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Среди потенциальных заказчиков — МЧС, нефтегазовые компании и арктические регионы.

Источник:Калашников
Автор:Андрей Кадуков
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