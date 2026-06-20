«Калашников» создаёт эшелонированную систему ПВО от дронов на основе ЗРК «Крона-Э»

ЗРК «Крона-Э» предназначен для защиты стратегически важных объектов от БПЛА среднего класса, его готовят к серийному производству. На других эшелонах обороны будут задействованы скоростные дроны-перехватчики, поражающие цели на расстоянии до 7–10 км, и пулемётные системы с эффективной дальностью до 450 м против малых дронов и до 1,3 км против крупных (типа «Лютый»). Такие модули могут получать целеуказание от компактных радаров.

Для ближнего боя (до 50–100 м) разработаны специализированные средства: новый 5,45-мм многопульный патрон для штатных автоматов Калашникова (без изменений конструкции) и «дронобойная» версия гладкоствольного ружья МР-155. Представитель концерна подчеркнул, что эти решения — пример «прагматичного и недорогого ответа на угрозу, которая требует массового и доступного решения».

«В рамках этой работы концерн готовится к серийному освоению нового зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны "Крона-Э", предназначенного для защиты стратегически важных объектов от средств воздушного нападения, в первую очередь БПЛА среднего класса», — рассказал ТАСС собеседник.