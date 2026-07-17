В России
Опубликовано 17 июля 2026, 20:00
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«Калашников» ускорит испытания бронежилетов в новой климатической камере

Оборудование за 160 часов имитирует год хранения экипировки
НПФ «ТЕХИНКОМ» концерна «Калашников» приобрела климатическую камеру тепла–холода–влаги для испытаний средств индивидуальной бронезащиты. Устройство работает в диапазоне от –70°C до +180°C и позволяет моделировать климатическое старение боевой экипировки. Год хранения в реальных условиях имитируется за 160 часов. Камера проходит первичную аттестацию.
«Калашников» ускорит испытания бронежилетов в новой климатической камере

© Калашников

Новое оборудование российского производства предназначено для испытаний не только бронежилетов, но и других изделий специального и общегражданского назначения. Оно воспроизводит пониженные и повышенные температуры, а также влажность воздуха. Автоматический режим позволяет проводить исследования без постоянного участия оператора. Это ускоряет процесс сертификации и повышает точность данных.

Лаборатория НПФ «ТЕХИНКОМ» уже оснащена передовым отечественным оборудованием, включая измерительный баллистический комплекс. В ближайших планах предприятия — приобретение стенда для испытаний бронезащиты на воздействие холодного оружия. Это расширит возможности компании по проведению полного цикла исследований на собственной базе без привлечения сторонних лабораторий.

Источник:Калашников
Автор:Андрей Кадуков
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