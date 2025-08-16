«Камаз» показал беспилотный седельный тягач «Маяк-2»

Автономный грузовик «Маяк-2» функционирует на третьем уровне автономности: в кабине постоянно находится водитель, который способен в любой момент взять на себя управление.

«Камаз-54901» изготовлен на производственных мощностях предприятия в Набережных Челнах. В состав бортового оборудования входят основной вычислительный модуль автоматизированной системы управления движением (АСУД), модули машинного зрения, системы видеонаблюдения, лидарной, радарной и высокоточной инерциальной навигации, спутниковой навигации и системы связи, а также «чёрный ящик».