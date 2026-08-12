В России
Опубликовано 12 августа 2026, 23:25
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Камчатку перевели на спутниковый интернет из-за ремонта кабеля

Доступ останется у больниц и банкоматов
Правительство Камчатского края сообщило о завершении перевода на резервный спутниковый канал организаций, обеспечивающих жизнедеятельность региона: больниц, экстренных служб, банкоматов и крупных торговых сетей. У рядовых абонентов доступ к сети пропадёт в ближайшие часы поэтапно, предупредили в минцифры региона. Причина — ремонт подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) у мысы Левашова в Усть-Большерецком районе Камчатки.
Камчатку перевели на спутниковый интернет из-за ремонта кабеля

© Ferra.ru

Основные работы по модернизации ПВОЛС продлятся с 12 по 15 августа. Ремонт, в свою очередь, вызван размывом берега в месте выхода кабеля. Как отмечает РИА Новости, если не укрепить линию сейчас, полуостров может остаться без интернета на несколько месяцев. Специалисты «Ростелекома» заменят повреждённый участок, заглубят его и установят две соединительные муфты.

На время работ домашний и мобильный интернет у жителей станет недоступен. Голосовая связь, SMS, эфирное телевидение и стационарные телефоны продолжат работать.

«Перевод на резервный спутниковый канал организаций, обеспечивающих жизнедеятельность региона, завершён. У остальных абонентов доступ к интернету пропадёт в ближайшие часы», — сообщила пресс-служба министра цифрового развития Камчатского края Григория Бондаренко.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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