Камеры и ИИ следят за качеством молочной продукции на заводе в Чехове

Роботы теперь формируют паллеты с готовой продукцией и занимаются их отгрузкой, что позволило освободить труд около 12 сотрудников для более сложных задач. На производственных линиях установлены камеры с ИИ для контроля приемки молока и соблюдения техники безопасности, а рентген-сканеры проверяют каждую упаковку на посторонние предметы, пишет 360.ru.

В этом году завод подписал соглашение о расширении и дальнейшей автоматизации на Петербургском международном экономическом форуме. Ожидается, что новые решения позволят увеличить выпуск йогуртов на шесть тысяч тонн в год. Также на базе комбината создают биоцентр для научно-исследовательских работ, который планируют открыть в начале 2027 года.

Комбинат «Чеховский» входит в состав компании «Логика молока» и считается крупнейшим молочным предприятием в стране. Ежегодно здесь производят до 430 тысяч тонн молочной продукции, включая кефир, йогурты, творог и сыры. В прошлом году завод выпустил более 263 тысяч тонн продукции, которую поставляют по России и в страны СНГ: Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армению и Грузию.