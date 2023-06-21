Карелия обзаведется центром по производству дронов

В Петрозаводске в течение 2023 года будет создан центр по производству беспилотников и обучению робототехнике, заявил министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев.

Производство дронов с системой точной посадки планируют запустить уже в июле, заявил чиновник. По словам Ермолаева, карельские беспилотники смогут приземляться в заданную точку с точностью до 30 сантиметров.

Создавать новое производство будет инженерный центр «ИЛМА», которому Фонд венчурных инвестиций Карелии выдал льготный заем. Помимо производства и ремонта дронов, в новом центре планируется разрабатывать программы, обучение операторов и инженеров для беспилотников.

Предполагается, что центр будет собирать информацию о технических задачах в сфере беспилотных летательных аппаратов и искать современные инженерные решения для них.