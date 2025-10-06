«Катюша» запустила производство плат для принтеров из российского текстолита

Опубликовано 06 октября 2025, 22:111 мин.
«Катюша» запустила производство плат для принтеров из российского текстолитаПервый модуль — считыватель бесконтактных карт СК424
Российский производитель оргтехники «Катюша» приступил к серийному выпуску электронных плат для принтеров, изготовленных из отечественного текстолита. Первым изделием стал считыватель бесконтактных карт СК424, разработанный инженерами компании.
Новый модуль был включен в реестр промышленной продукции и работает в составе системы управления печатью «Смарт принт». Это решение позволит продолжить замещение иностранных технологий в области управления печатным парком.
По словам генерального директора компании Максима Виноградова, к 2027 году планируется перевести все электронные модули в устройствах «Катюши» на российский текстолит. Одновременно будет увеличена доля отечественной электронной компонентной базы.
В абсолютных показателях это составит около одного миллиона квадратных дециметров материалла или примерно 400 тысяч плат ежегодно.