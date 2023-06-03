Каждого «Скифа» — по паре: стали известны сроки запуска российских интернет-спутников

Запуск на орбиту первых штатых спутников для широкополосного доступа в интернет «Скиф» запланирован на 2026, следует из документов входящего в «Роскосмос» АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва».

Аппараты будут запускаться парами — по два спутника на одной ракете-носителе. Полная группировка будет состоять из 12 «Скифов» — по четыре на каждой из трех орбитальных плоскостей. Масса одного аппарата — 1750 килограмм, а срок активной службы спутника составит 12 лет.

Первый аппарат «Скиф-Д» был запущен в октябре. Спутники развертываются в рамках анонсированной в 2018 году программы «Сфера» по запуску пяти группировок спутников связи и дистанционного зондирования Земли.